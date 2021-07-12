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В Германии призвали к выходу из Евросоюза

В Германии призвали к выходу из Евросоюза Сопредседатель ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал страну выйти из Евросоюза и создать "новое европейское пространство".
Другие страны
12 июля 2021 г. 05:20
В Германии призвали к выходу из Евросоюза

Сопредседатель ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал страну выйти из Евросоюза и создать "новое европейское пространство".

Как передает Report, об этом пишет Welt.

"Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти", - цитирует Хрупаллу немецкое издание.

Сопартиец политика Йорг Мойтен не торопится с одобрением идеи и считает ее "слабо продуманной".

Германия намерена занять место постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. В ФРГ считают, что СБ ООН не отражает нынешнего состояния международных отношений и выступает за расширение числа его постоянных членов.

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