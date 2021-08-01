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В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины

В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода "Северный поток — 2" против Украины.
Другие страны
1 августа 2021 г. 04:24
В Германии пригрозили России санкциями из-за Украины

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования газопровода "Северный поток — 2" против Украины.

Соответствующее заявление Лашет сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita, выдержки из беседы приводит издание Die Welt.

"Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза", - заявил кандидат в канцлеры.

По его словам, так ФРГ "предотвратит" использование "Северного потока — 2" в качестве "геополитического оружия". Как утверждает Лашет, соглашение по трубопроводу между США и Германией дает инструмент, с помощью которого они смогут "совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность".

При этом он добавил, что суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии.

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