В Германии при пожаре в приюте для беженцев погиб один, пострадали 20 человек

В Германии при пожаре в приюте для беженцев погиб один, пострадали 20 человек

При пожаре в приюте для беженцев в городе Буххольц в ФРГ один человек погиб, 20 пострадали.

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