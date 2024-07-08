В Германии при пожаре в приюте для беженцев погиб один, пострадали 20 человек

При пожаре в приюте для беженцев в городе Буххольц в ФРГ один человек погиб, 20 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на данные полиции.
"Всего пострадали 20 человек, 8 были госпитализированы", - отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, причиной ЧП стала ссора, произошедшая среди жителей приюта.
Стражи порядка, прибыв туда по вызову, обнаружили беженца из Эфиопии с емкостью с легковоспламеняющейся жидкостью. Предполагается, что впоследствии он поджег содержимое, произошел взрыв, мужчина погиб.