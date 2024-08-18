В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 30 человек

По крайней мере 30 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на колесе обозрения на территории проведения музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига (федеральная земля Саксония) на востоке Германии.

По крайней мере 30 человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на колесе обозрения на территории проведения музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига (федеральная земля Саксония) на востоке Германии.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на представителя местной полиции.

По информации издания, около 21:13 по местному времени загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем пламя перекинулось на вторую кабинку. "По последним данным, более 30 человек пострадали, в том числе четверо полицейских, но, вероятно, все они получили легкие травмы", - заявила газете представитель полиции. По словам руководителя оперативного отдела Красного Креста Германии, два человека серьезно пострадали.

В настоящее время пожар потушен. Пострадавшие находятся в больнице. Они чувствуют себя хорошо, отмечает издание. Сообщается, что колесо обозрения было полностью заполнено, когда начался пожар.

Причина произошедшего пока не установлена. На месте были задействованы десятки пожарных расчетов. Музыкальный фестиваль не был прерван.