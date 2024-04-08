В Германии при нападении с ножом в поезде пострадал человек

Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии.

Один человек получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в поезде на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

"Нападение с ножом в (федеральной земле) Рейнланд-Пфальц: в понедельник днем ​​в поезде, следовавшем из Кобленца в Ланштайн-на-Рейне, произошло нападение с ножом на человека, который получил серьезные ранения", - пишет издание.

Сообщается, что в настоящей момент угрозы жизни пострадавшему нет.

Предполагаемый преступник задержан, пока нет информации о его личности и мотивах.