В Германии предотвратили поджог военного арсенала

Четырех бойцов бундесвера (ВС Германии) задержали за хищение оружия с трех баз и планы поджога военного арсенала.

Четырех бойцов бундесвера (ВС Германии) задержали за хищение оружия с трех баз и планы поджога военного арсенала.

Об этом сообщает Report сох ссылкой на Bild.

Задержанным было от 22 до 28 лет. Один из них - сын миллионера. Ущерб от их действий оценивается в 115 тыс. евро.

По версии следствия, в 2021 году они похитили крупные объемы военного снаряжения в Эккернферде, в том числе куртки для защиты от холода, реплики пистолета "Bluegun G36", специальные шлемы и другую амуницию.

Затем они попытались ограбить военный арсенал НАТО в городе Альт-Дувенштедт и украли военные радиоприемники, компасы и бинокли. Чтобы замести следы преступления, они намеревались поджечь склад на военно-морской базе в Эккернферде.

По предварительным данным, с похищенным оборудованием они планировали поехать в Украину, чтобы сражаться против ВС РФ.

Сейчас задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.