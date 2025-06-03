В Германии предложили закрыть Русский дом и выдворить больше дипломатов РФ

Русский дом в Берлине и другие объекты, связанные с дипломатической и культурной деятельностью России в Германии, следует закрыть.

Русский дом в Берлине и другие объекты, связанные с дипломатической и культурной деятельностью России в Германии, следует закрыть.

Как передает Report, об этом пишет газета Handelsblatt со слов депутата парламента Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он также заявил о том, что необходимо выдворить большее число российских дипломатов из страны на фоне роста кибератак и актов саботажа со стороны Москвы.

"Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов", - отметил он.