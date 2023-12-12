В Германии правых экстремистов обвинили в попытке государственного переворота

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против планировавших госпереворот правых экстремистов из движения "Рейхсбюргеры", среди которых наследник одной из княжеских династий.

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против планировавших госпереворот правых экстремистов из движения "Рейхсбюргеры", среди которых наследник одной из княжеских династий.

Как передает Report , об этом пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, Генрих XIII из династии Рейсс и девять подозреваемых в соучастии в заговоре предстали перед Высшим земельным судом Франкфурта-на-Майне. Ближайшее окружение "Рейхсбюргеров" должно также предстать перед судом во Франкфурте. К ним, помимо Генриха XIII, относятся, в частности, следователи.

"Мы рады, что обвинения наконец были предъявлены", - заявил Der Spiegel адвокат одного из обвиняемых Мартин Хейнерт. "Мой клиент теперь имеет возможность защитить себя в суде от выдвинутых против него обвинений", - добавил он.

Еще восьмерым обвинения были предъявлены в Высшем земельном суде Мюнхена, девятерым подозреваемым в соучастии в заговоре - в Верховном суде Штутгарта. Подсудимых обвиняют в членстве или поддержке террористической организации, а также в подготовке "предательского предприятия". Прокуратура ФРГ отказалась комментировать данную информацию.

Отметим, что 7 декабря 2022 года стало известно о пресечении попытки государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории республики. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. При этом организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник одной из княжеских династий, политик, военные и бойцы спецподразделений министерства обороны.