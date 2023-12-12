В Германии правых экстремистов обвинили в попытке государственного переворота

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против планировавших госпереворот правых экстремистов из движения "Рейхсбюргеры", среди которых наследник одной из княжеских династий.
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По информации издания, Генрих XIII из династии Рейсс и девять подозреваемых в соучастии в заговоре предстали перед Высшим земельным судом Франкфурта-на-Майне. Ближайшее окружение "Рейхсбюргеров" должно также предстать перед судом во Франкфурте. К ним, помимо Генриха XIII, относятся, в частности, следователи.
"Мы рады, что обвинения наконец были предъявлены", - заявил Der Spiegel адвокат одного из обвиняемых Мартин Хейнерт. "Мой клиент теперь имеет возможность защитить себя в суде от выдвинутых против него обвинений", - добавил он.
Еще восьмерым обвинения были предъявлены в Высшем земельном суде Мюнхена, девятерым подозреваемым в соучастии в заговоре - в Верховном суде Штутгарта. Подсудимых обвиняют в членстве или поддержке террористической организации, а также в подготовке "предательского предприятия". Прокуратура ФРГ отказалась комментировать данную информацию.
Отметим, что 7 декабря 2022 года стало известно о пресечении попытки государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории республики. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. При этом организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник одной из княжеских династий, политик, военные и бойцы спецподразделений министерства обороны.