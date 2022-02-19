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В Германии повысили уровень готовности войск

В Германии повысили уровень готовности войск Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 01:46
В Германии повысили уровень готовности войск

Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ.

"По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера… За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.

Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".

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