В Германии повысили уровень готовности войск

Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации.

Немецкий бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ.

"По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера… За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске", - говорится в релизе.

Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что "федеральное правительство таким образом остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России - внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу".