В Германии посоветовали отказаться от FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер посоветовал отказаться от использования популярного приложения FaceApp, созданного российской компанией Wireless Lab, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Уполномоченный выразил обеспокоенность, что с помощью приложения важными персональными данными пользователей могут завладеть не те люди. Уполномоченный правительства ФРГ уточнил, что речь идет, к примеру, о местоположении или информации об устройстве.

Как отметил У.Кельбер, условия использования FaceApp не до конца ясны. По его мнению, вызывают опасения и те, кто могут стоять за приложением.

Отметим, что FaceApp – мобильное приложение, разработанное российской компанией Wireless Lab в 2017 году. С помощью этой программы можно преобразовать свое лицо на фотографии, заставляя его улыбнуться, поменять пол и даже помолодеть или состариться.