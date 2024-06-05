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В Германии политик из ультраправой партии получил ножевые ранения

В Германии политик из ультраправой партии получил ножевые ранения Член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Генрих Кох получил ножевые ранения в ходе инцидента недалеко от города Мангейм на юго-западе ФРГ.
Другие страны
5 июня 2024 г. 15:01
В Германии политик из ультраправой партии получил ножевые ранения

Член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Генрих Кох получил ножевые ранения в ходе инцидента недалеко от города Мангейм на юго-западе ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает AP.

Инцидент произошел вечером во вторник, однако СМИ о нем стало известно лишь позже. Политик обратил внимание на улице на человека, который пытался сорвать предвыборный плакат. Когда Кох попытался заговорить с неизвестным, тот набросился на него с ножом и ранил.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

В настоящий момент политик находится в больнице с ранениями, не угрожающими жизни.

Генрих Кох - участник избирательной кампании перед выборами в местные органы власти в земле Баден-Вюртемберг.

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