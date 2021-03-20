В Германии полиция применила водомет для разгона акции протеста

Полиция применила водомет для разгона участников демонстрации против ограничений, введенных властями ФРГ из-за пандемии, в немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен)

Полиция применила водомет для разгона участников демонстрации против ограничений, введенных властями ФРГ из-за пандемии, в немецком городе Кассель (федеральная земля Гессен).

Как передает Report со ссылкой на телеканал n-tv, полицейские применили дубинки и перцовый газ.

По оценке правоохранительных органов, в центре города на акцию под названием "Свободные граждане Касселя - основные права и демократия" собрались как минимум 20 тыс. участников. Протестующие не соблюдали масочный режим и правило социальной дистанции и не следовали указаниям властей.

Как сообщает издание со ссылкой на собственного репортера Юлиуса Гайлера, на месте событий "атмосфера невероятно агрессивная". По данным газеты, известно о нападениях на журналистов. Один из фоторепортеров получил удар в лицо.

Протестующие несколько раз пытались прорваться через полицейский кордон, полицйским пришлось применить дубинки и перцовый газ. Был проведен ряд задержаний. Причем в центре города демонстрация противников карантина, на которую организаторы изначально намеревались заявить участниками до 17,5 тыс. человек, была запрещена. Тем не менее, они в соцсетях призвали своих сторонников проигнорировать решение властей и собраться на акцию.

Поддержку гессенским полицейским оказывают в Касселе коллеги из Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Тюрингии.

После того, как полиция попыталась не допустить шествие, дело дошло до беспорядков и столкновений протестующих как со стражами правопорядка, так и с участниками проходившей рядом ответной демонстрации.

Акции протеста ковид-диссидентов проходят в субботу и в других городах Германии, в том числе в Берлине.