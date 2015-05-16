В Германии поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, и еще 20 ранены в результате столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном перезде на западе Германии, сообщает полиция страны. Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент с поездом, следовавшем из Оснабрюка, произошел у города Иббенбюрен. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным полиции, в поезде было очень много людей - фактически не было свободных мест.

Водитель грузовика, который перевозил навоз, не пострадал.