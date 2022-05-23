В Германии подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян

В Минздраве ФРГ подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян в стране.

В Минздраве ФРГ подтвердили четыре случая заболевания оспой обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.

"До сих пор в Германии есть четыре подтвержденных случая. Можно прогнозировать новые случаи, учитывая контакты заболевших и потенциальные пути распространения заболевания... Насколько известно, большинство больных переносят заболевания легко. По имеющейся информации, передача заболевания возможна только при тесном контакте. Поэтому мы исходим сейчас из того, что темпы распространения будут умеренными", - заявил представитель Минздрава ФРГ.

Он добавил, что угроза оспы обезьян для населения ФРГ в настоящее время оценивается как умеренная.

Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании.