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    В Германии подросток распылил газ в школе, 30 учеников пострадали

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Подросток распылил газ в школе немецкой коммуны Зульцбах (земля Гессен), 30 учеников пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция района Майн-Таунус.

    Инцидент произошел в понедельник в первой половине дня. Один из учеников несколько раз распылил газовый баллончик в фойе школы, в результате чего школьники получили травмы дыхательных путей.

    Десять несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

    Отмечается, что полиция задержала 15-летнего подростка, предположительно распылившего газ. В настоящее время проводится расследование.

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