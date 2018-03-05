В Германии подросток распылил газ в школе, 30 учеников пострадали

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Подросток распылил газ в школе немецкой коммуны Зульцбах (земля Гессен), 30 учеников пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция района Майн-Таунус.

Инцидент произошел в понедельник в первой половине дня. Один из учеников несколько раз распылил газовый баллончик в фойе школы, в результате чего школьники получили травмы дыхательных путей.

Десять несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет были госпитализированы, остальным врачи оказали помощь на месте.

Отмечается, что полиция задержала 15-летнего подростка, предположительно распылившего газ. В настоящее время проводится расследование.