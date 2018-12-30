В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Полиция немецкого города Майнц задержала выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта, предполагается его связь с четырьмя ранее задержанными в Роттердаме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Zeit.

Как пишет издание, полиция задержала 26-летнегого сирийца в квартире в Майнце. Там также прошли обыски. Полиция работала в координации с правоохранительными органами Нидерландов.