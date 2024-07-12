В Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса.

Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

План получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с германского - "План оперативных действий в Германии"). В нем идет речь об обеспечении "прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры".

Германия в нем описывается как "узловой пункт" НАТО в Европе, главной задачей которого будет обеспечить переброску сотни тысяч военных альянса на восток и снабжение войск. "Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта", - пояснил представитель МВД ФРГ.

Кроме того, одной из задач называется строительство лагерей для военнопленных, это изданию подтвердила служащая Бундесвера. Отдельное внимание уделяется вопросу гражданской обороны, мер по защите гражданского населения.