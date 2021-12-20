В Германии планируют ввести "легкий локдаун" с 28 декабря

Власти Германии планируют с 28 декабря ввести "легкий локдаун", ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и перенесенного COVID-19.

Власти Германии планируют с 28 декабря ввести "легкий локдаун", ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и перенесенного COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры с главами региональных правительств, центральной темой будет борьба с распространение коронавируса. За два дня до переговоров экспертный совет эпидемиологов рекомендовал ввести ограничение контактов для борьбы с коронавирусом. Если ограничения будут введены, то этот "локдаун" формально станет третьим с начала пандемии. Последний продлился более полугода - с ноября 2020 по май 2021 года.

По данным издания Bild, власти ФРГ, как и рекомендовали эксперты, намерены ввести ограничения контактов с 28 декабря - это коснется и привитых, и переболевших, а не только непривитых. С этого дня число участников частных встреч для привитых и переболевших не должно превышать 10 человек. Это правило распространяется как на встречи в помещениях, так и на свежем воздухе. Ранее ограничения по частным встречам были лишь для непривитых - встречаться могут лишь представители двух домохозяйств или семей, причем одна из них может быть представлена не более чем двумя людьми.