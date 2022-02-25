В Германии планируют снизить импорт угля из России

В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва.

В Германии запущен процесс переориентации импорта угля из России, рассматриваются другие страны-поставщики, а также вопрос о создании угольного резерва.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

"Видимо, тут потребность в ревизии. Доля поставок угля из России составляет почти 50% сейчас, этот импортный уголь используют угольные ТЭЦ. Мы начали работу для запуска процесса, который предусматривает продвижение поставок из других стран, а также создания угольного резерва", — сказала Барон.