В Германии планируют штрафовать Facebook за агрессивные высказывания пользователей

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Власти Германии уверены, что соцсеть Facebook не особенно активно борется с агрессивными высказываниями пользователей, возбуждающими ненависть, и поэтому думают над тем, как заставить ее делать это быстрее, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Министр юстиции Германии Хайко Маас рассказал, что министерство ищет способы заставить соцсеть нести ответственность за высказывания ее пользователей.

"Конечно, в конце концов мы думаем и о введении штрафов в отношении Facebook, если другие меры оказываются неэффективными. Это будет сильным стимулом к быстрым действиям", - заявил Х.Маас.

Министр добавил, что компании, которые зарабатывают огромные деньги на социальных сетях, несут также и социальную ответственность. По его словам, ни одна компания не заинтересована в том, чтобы ее платформа подталкивала к преступлениям.