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В Германии планируют начать производство HIMARS

В Германии планируют начать производство HIMARS Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производить реактивные системы залпового огня HIMARS, которые использует Украина.
Другие страны
29 января 2023 г. 03:47
В Германии планируют начать производство HIMARS

Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производить реактивные системы залпового огня HIMARS, которые использует Украина.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей активно задействованные украинскими войсками реактивные системы залпового огня HIMARS.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы рассчитываем заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии", - заявил Паппергер.

Он подчеркнул, что у компании есть технология для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовики для размещения пусковых установок. Такое соглашение может предусматривать инвестиции в сотни миллионов евро, основную часть планирует профинансировать Rheinmetall.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya HIMARS istehsalına başlamağı planlaşdırır

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