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    В Германии перевернулся автобус с 40 бельгийскими туристами

    Водитель автобуса на подъеме не успел вовремя заметить грузовую фуру и столкнулся с ней© Reuters

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Из-за лобового столкновения фуры и туристического автобуса в Баварии погиб один человек, еще 18 получили ранения, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По данным телеканала Bayerischer Rundfunk, всех раненых доставили на вертолетах в больницы. Один пострадавший находится в критическом состоянии, состояние еще троих оценивается как тяжелое. На месте ДТП погиб водитель автобуса.

    Авария произошла ночью по дороге в направлении города Вюрцбург. Водитель автобуса на подъеме не успел вовремя заметить фуру и столкнулся с ней. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

    Сообщается, что в автобусе находились около 40 пассажиров, они приехали в Германию из Бельгии.

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