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В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом

В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Специальный конституционный орган Германии - Федеральное собрание - проведет в воскресенье заседание, на котором действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран на второй срок. Он может рассчитывать на подавляющее большинство голосов делегатов
Другие страны
13 февраля 2022 г. 06:11
В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом

Специальный конституционный орган Германии - Федеральное собрание - проведет в воскресенье заседание, на котором действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран на второй срок. Он может рассчитывать на подавляющее большинство голосов делегатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Федеральное собрание проводит заседания раз в пять лет - только для того, чтобы избрать президента. Данный конституционный орган состоит из депутатов Бундестага и представителей парламентов федеральных земель. В этот раз участниками заседания станут 1 472 законодателей.

Ранее кандидатуру Штайнмайера уже поддержали крупнейшие политические силы - Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, "зеленые", Свободная демократическая партия. Таким образом, Штайнмайер может рассчитывать на 1 223 голоса при 737 необходимых.

"Альтернатива для Германии" выдвинула на пост главы государства Макса Отте, Левая партия - Герхарда Траберта, Свободные избиратели - Штефани Гебауер. Как отмечают местные наблюдатели, шансов на победу у них нет.

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