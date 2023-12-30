В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности

Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом.

Как передает Report, об этом она заявила изданию Tagesspiegel.

"Нашим оперативным силам снова и снова приходится сталкиваться со слепой яростью... Ответом на это должны стать жесткие действия со стороны полиции и судебной власти", - заявила Фезер.

Она также подчеркнула, что ближневосточный кризис представляет дополнительную угрозу и пообещала, что органы безопасности будут проявлять "чрезвычайную бдительность".

"Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах", - сказала министр изданию.

В числе прочих мер, безопасность будет усилена на четырех вокзалах Берлина. Фезер пообещала поддержать оперативные силы столицы и задействовать в охране правопорядка 500 служащих федеральной полиции.