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    В Германии пассажирский самолёт экстренно сел из-за поломки кофеварки

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в немецком Гамбурге в связи с коротким замыканием в бортовой кофеварке.

    Как передает Report, об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя авиакомпании.

    По данным агентства, самолёт следовал из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне.

    Уточняется, что во время полёта члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Гамбурга.

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