В Германии пассажирский самолёт экстренно сел из-за поломки кофеварки

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в немецком Гамбурге в связи с коротким замыканием в бортовой кофеварке.

Как передает Report, об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя авиакомпании.

По данным агентства, самолёт следовал из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне.

Уточняется, что во время полёта члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Гамбурга.