В Германии пассажирский самолёт экстренно сел из-за поломки кофеварки

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в немецком Гамбурге в связи с коротким замыканием в бортовой кофеварке.
Как передает Report, об этом сообщает DPA со ссылкой на представителя авиакомпании.
По данным агентства, самолёт следовал из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне.
Уточняется, что во время полёта члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в аэропорту Гамбурга.
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