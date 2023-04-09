В Германии ожидают, что дефицит бюджета в 2024 году составит не менее €14 млрд

В Германии ожидают, что дефицит бюджета в 2024 году составит не менее €14 млрд

Дефицит федерального бюджета Германии в следующем году составит от €14 млрд до €18 млрд.

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Дефицит федерального бюджета Германии в следующем году составит от €14 млрд до €18 млрд. Как передает Report , об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линднер в интервью газете Rheinische Post. "Согласно последним подсчетам, в следующем году у нас будет дефицит в размере от €14 до €18 млрд при доходах в €424 млрд", - отметил он. При этом глава Минфина подчеркнул, что если возникнет необходимость в дополнительных расходах, например, на оборону или образование, то придется еще больше урезать финансирование в других областях. "Следует также учитывать повышение тарифов на коммунальные услуги, - пояснил он. - К сожалению, те, кто надеются, что налоговая смета в мае решит все бюджетные проблемы, ошибаются". Подпишитесь на наш Telegram канал