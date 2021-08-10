В Германии отменяются бесплатные тесты на COVID-19

Бесплатные тесты на COVID-19 отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки.

Бесплатные тесты на COVID-19 отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель.

"Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.