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В Германии отменяются бесплатные тесты на COVID-19

В Германии отменяются бесплатные тесты на COVID-19 Бесплатные тесты на COVID-19 отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки.
Другие страны
10 августа 2021 г. 20:54
В Германии отменяются бесплатные тесты на COVID-19

Бесплатные тесты на COVID-19 отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель.

"Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.

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Версия на английском языке Germany cancels free coronavirus tests
Версия на азербайджанском языке Almaniya pulsuz koronavirus testini dayandırır

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