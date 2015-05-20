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    В Германии отменили две трети поездов из-за забастовки

    В результате пострадали миллионы жителей Германии

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Германии забастовка машинистов железнодорожного транспорта, которые входят в профсоюз GDL, привела к отмене две трети всех поездов на дальних маршрутах, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что в результате пострадали миллионы жителей Германии.

    Ранее стало известно, что забастовка машинистов поездов железнодорожного концерна Deutsche Bahn в Германии может создать серьезные транспортные проблемы в Германии.

    Сроки окончания акции еще не объявлены, как ожидается, профсоюз объявит об окончании забастовки за 48 часов до ее завершения.

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