В Германии отменили две трети поездов из-за забастовки

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Германии забастовка машинистов железнодорожного транспорта, которые входят в профсоюз GDL, привела к отмене две трети всех поездов на дальних маршрутах, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что в результате пострадали миллионы жителей Германии.

Ранее стало известно, что забастовка машинистов поездов железнодорожного концерна Deutsche Bahn в Германии может создать серьезные транспортные проблемы в Германии.

Сроки окончания акции еще не объявлены, как ожидается, профсоюз объявит об окончании забастовки за 48 часов до ее завершения.