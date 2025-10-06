В Германии отложили голосование за закон о военной службе из-за разногласий в коалиции

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу не состоится 9 октября.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

Причина задержки – разногласия, возникшие в парламентской рабочей группе среди представителей фракций партий правительственной коалиции: консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Теперь голосование Бундестага за законопроект в первом чтении может быть отложено на срок от одной до нескольких недель.

"В обеих фракциях партий из правительственной коалиции мы в течение недель работаем над необходимыми улучшениями законопроекта и возможными компромиссами. По общей оценке, здесь еще есть открытые вопросы", – сказал зампредседателя фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген в Бундестаге.