    В Германии отложили голосование за закон о военной службе из-за разногласий в коалиции

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 11:52
    Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу не состоится 9 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

    Причина задержки – разногласия, возникшие в парламентской рабочей группе среди представителей фракций партий правительственной коалиции: консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Теперь голосование Бундестага за законопроект в первом чтении может быть отложено на срок от одной до нескольких недель.

    "В обеих фракциях партий из правительственной коалиции мы в течение недель работаем над необходимыми улучшениями законопроекта и возможными компромиссами. По общей оценке, здесь еще есть открытые вопросы", – сказал зампредседателя фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген в Бундестаге.

