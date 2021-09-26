О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг

В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (10:00 бакинское время) по всей стране открылись избирательные участки.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 10:12
В Германии открылись избирательные участки на выборах в Бундестаг

Выборы в Бундестаг начались в Германии. Ровно в 08:00 воскресенья (10:00 бакинское время) по всей стране открылись избирательные участки.

Как передает Report, правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

Участки проработают до 18:00 (20:00 бакинское время). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзитполов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные официальные данные от ЦИК ФРГ будут опубликованы в ночь на понедельник.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyada parlament seçkiləri başlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi