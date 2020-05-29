​В Германии от коронавируса вылечились свыше 164 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 741, скончались 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 180 458 случаев заболевания, скончались 8 450 пациентов с COVID-19, более 164 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 809), Северном Рейне-Вестфалии (37 803) и Баден-Вюртемберге (34 479).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.