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В Германии осудили отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ

В Германии осудили отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ Германия осуждает решение Ирана отозвать аккредитацию у восьми инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Другие страны
18 сентября 2023 г. 15:36
В Германии осудили отзыв Ираном аккредитации у восьми инспекторов МАГАТЭ

Германия осуждает решение Ирана отозвать аккредитацию у восьми инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге журналистам представитель МИД ФРГ.

"Генеральный директор МАГАТЭ [Рафаэль Гросси] высказался на этот счет. Вместе с ним мы самым решительным образом осуждаем этот шаг", - сказал он. По его словам, решение Тегерана является шагом "в совершенно ошибочном направлении", который еще раз подчеркивает важность усилий по предотвращению угрозы иранской ядерной программы.

Ранее агентство Fars сообщило о том, что Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов МАГАТЭ, которые следили за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе. По его сведениям, власти Ирана отозвали ее у инспекторов, которые являются гражданами Германии и Франции.

В тот же день Гросси сообщил, что Тегеран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране. Глава МАГАТЭ осудил действия Тегерана и призвал власти республики к сотрудничеству.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

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