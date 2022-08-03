В Германии оспой обезьян впервые заразились подростки

В Германии впервые выявили случаи оспы обезьян у подростков.

В Германии впервые выявили случаи оспы обезьян у подростков.

Как передает Report, об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что оспой заболели два подростка 15 и 17 лет из Штутгарта и Эрфурта. По информации института, они заразились в начале июля.

Таким образом, на данный момент в Германии общее число заболевших выросло до 2 724 человек. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были выявлены в мае 2022 года.

Ранее отмечалось, что заболевание в основном передается среди содомитов. Так, в Германии оспой заразились только 5 женщин. По оценке института, угроза здоровью для населения Германии рассматривается как "ограниченная". В ведомстве заверили, что следят за развитием ситуации.