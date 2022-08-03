О нас

В Германии оспой обезьян впервые заразились подростки

В Германии оспой обезьян впервые заразились подростки В Германии впервые выявили случаи оспы обезьян у подростков.
Другие страны
3 августа 2022 г. 08:57
В Германии оспой обезьян впервые заразились подростки

В Германии впервые выявили случаи оспы обезьян у подростков.

Как передает Report, об этом сообщает Институт Роберта Коха.

Отмечается, что оспой заболели два подростка 15 и 17 лет из Штутгарта и Эрфурта. По информации института, они заразились в начале июля.

Таким образом, на данный момент в Германии общее число заболевших выросло до 2 724 человек. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были выявлены в мае 2022 года.

Ранее отмечалось, что заболевание в основном передается среди содомитов. Так, в Германии оспой заразились только 5 женщин. По оценке института, угроза здоровью для населения Германии рассматривается как "ограниченная". В ведомстве заверили, что следят за развитием ситуации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyada meymunçiçəyinə yoluxanların sayı 2,7 min nəfəri ötüb

Самое важное

Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
2 августа 2022 г. 10:25
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
2 августа 2022 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi