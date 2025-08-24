О нас

В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО

В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО В 1994 году президенты США и России Билл Клинтон и Борис Ельцин всерьез обсуждали вопрос присоединения РФ к НАТО, однако против этого выступили страны Европы, в частности Германия.
Другие страны
24 августа 2025 г. 23:47
В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления РФ в НАТО

В 1994 году президенты США и России Билл Клинтон и Борис Ельцин всерьез обсуждали вопрос присоединения РФ к НАТО, однако против этого выступили страны Европы, в частности Германия.

Как передает Report, секретные документы опубликовало немецкое издание Der Spiegel.

Журнал проанализировал несколько конфиденциальных документов, среди которых письмо канцлера ФРГ Гельмута Коля Клинтону, доклады немецких дипломатов в РФ и США, а также служебные бумаги главы немецкого МИД Клауса Кинкеля.

Германия и страны Европы выступили против идеи Клинтона присоединить Россию к НАТО, боясь утратить "страховку от российской нестабильности" и полагая, что "демократической и безопасной" Москве нет места в альянсе.

Другой причиной невозможности реализации этой идеи назвали необходимость защищать РФ на границе с Китаем и Монголией, что было "немыслимо". Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ посчитал возможное вступление России в альянс "свидетельством его конца".

