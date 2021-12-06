В Германии около 75% граждан поддержали ограничения для непривитых от COVID-19

Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса.

Большая часть немцев (74%) поддерживают введение ограничений на контакты для граждан, не привившихся от коронавируса.

Как передает Report, это следует из опроса, проведенного социологическим институтом Civey среди свыше 5 тыс. человек.

Против выступили 23% респондентов. Еще 3% затруднились дать ответ. В первую очередь меру поддержали граждане в возрасте от 65 лет (88% "за"). Наименьшей популярностью она пользуется у немцев в возрасте 30-39 лет (59% "за").

И. о. канцлера Ангела Меркель 2 декабря заявила, что власти страны договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших.