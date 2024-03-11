В Германии около 7 тыс. врачей приняли участие в забастовке

Порядка 7 тыс. врачей из 23 университетских клиник приняли участие в предупредительной забастовке в различных федеральных землях Германии.

Порядка 7 тыс. врачей из 23 университетских клиник приняли участие в предупредительной забастовке в различных федеральных землях Германии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил профсоюз врачей Marburger Bund.

По его информации, основным требованием медиков является повышение заработной платы и улучшение условий труда.

Недавно неудачно завершился четвертый раунд переговоров между профсоюзом врачей и государственными работодателями. Врачи требуют повышения зарплаты на 12,5% и более высоких премий за регулярную работу в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Митинги прошли в различных городах Германии, в том числе в Дюссельдорфе, Мюнхене, Киле.