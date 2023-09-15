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В Германии около 250 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в защиту климата

В Германии около 250 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в защиту климата Порядка 250 тыс. человек по всей Германии приняли участие в демонстрациях, организованных движением в защиту климата Fridays For Future. Экологические активисты выступали за скорейшее принятие мер по защите климата.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 22:34
В Германии около 250 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в защиту климата

Порядка 250 тыс. человек по всей Германии приняли участие в демонстрациях, организованных движением в защиту климата Fridays For Future. Экологические активисты выступали за скорейшее принятие мер по защите климата.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя движения.

В Берлине, как отметил представитель Fridays For Future, в акциях протеста приняли участие около 24 тыс. человек, в Гамбурге - примерно 22 тыс., в Мюнхене - порядка 10 тыс. Оценки полиции были частично ниже. Во время последней так называемой глобальной климатической демонстрации в марте активисты оценили общее число участников примерно в 220 тыс., но в предыдущие годы их было больше.

В пятницу в школах по всему миру должны были пройти сотни митингов и так называемых климатических демонстраций с требованием быстрого отказа от угля, нефти и газа. Движение Fridays For Future было основано пять лет назад шведской активисткой Гретой Тунберг. В Германии оно пользуется большой популярностью.

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