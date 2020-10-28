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В Германии объявили карантин

В Германии объявили карантин В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать "ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
28 октября 2020 г. 22:52
В Германии объявили карантин

В Германии со 2 ноября до конца месяца будет действовать "ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

"Нам нужно в ноябре, со 2 ноября, еще раз напрячь силы общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября", — сказала она.

Как пояснила Меркель, такие меры нужны для того, чтобы "в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь".

"Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено с 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко", — уточнила канцлер.

Она добавила, что с этого времени также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос. В середине ноября власти проанализируют эффективность принятых мер и при необходимости скорректируют их.

Школы и детские сады продолжат работу при соблюдении "улучшенных гигиенических требований". Обеспечение работы школ и дошкольных заведений Меркель назвала "политической целью" нового карантина.

Отмечается, что при условии соблюдении требований карантин не затронет богослужения.

По словам канцлера, темпы распространения коронавируса в Германии очень высоки, при сохранении этой динамики возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель.

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