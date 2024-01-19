В Германии обсуждают запрет партии "Альтернативы для Германии"

Вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) дошел до бундестага.

Вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) дошел до бундестага.

Как передает Report , об этом пишет "РБК" со ссылкой на издание Correctiv.

По данным издания, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

Журналисты пишут, что в бундестаге по запросу партий правящей коалиции (социал-демократы, "Союз 90/Зеленые" и свободные демократы) прошли дебаты, на которых обсуждался возможный запрет правой партии АдГ.

Дебаты были инициированы группой из 25 депутатов, у которых есть зарубежные корни. Они требовали процедуру проверки партии для последующего запрета.