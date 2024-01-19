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В Германии обсуждают запрет партии "Альтернативы для Германии"

В Германии обсуждают запрет партии "Альтернативы для Германии" Вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) дошел до бундестага.
Другие страны
19 января 2024 г. 08:59
В Германии обсуждают запрет партии Альтернативы для Германии

Вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) дошел до бундестага.

Как передает Report, об этом пишет "РБК" со ссылкой на издание Correctiv.

По данным издания, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

Журналисты пишут, что в бундестаге по запросу партий правящей коалиции (социал-демократы, "Союз 90/Зеленые" и свободные демократы) прошли дебаты, на которых обсуждался возможный запрет правой партии АдГ.

Дебаты были инициированы группой из 25 депутатов, у которых есть зарубежные корни. Они требовали процедуру проверки партии для последующего запрета.

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Версия на азербайджанском языке “Almaniya üçün Alternativ” partiyasının qadağan edilməsi müzakirə edilib

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