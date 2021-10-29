В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса

Идея ужесточения требований к непривитым от коронавируса обсуждается в Германии на фоне ухудшения эпидемической обстановки.

Идея ужесточения требований к непривитым от коронавируса обсуждается в Германии на фоне ухудшения эпидемической обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в пятницу глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард.

"Может быть, в случае роста случаев коронавируса нам нужно начать общественную дискуссию о том, вводить ли меры локдауна только для непривитых", - сказал он.

Исполняющий обязанности главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун также высказался за ужесточение антиковидных правил. По его мнению, так называемое правило 3G, которое подразумевает доступ в общественные места для привитых, переболевших и сдавших анализы, можно заменить на правило 2G. Оно насчитывает первые два пункта из трех.

"Модель 3G помогла нам осенью, у нас была стабильная статистика, но сейчас мы видим рост числа случаев. Это означает, что требуются дополнительные меры, логично, чтобы модель 2G стала бы следующим этапом", - пояснил он в интервью телеканалу RTL.