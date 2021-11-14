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В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн

В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн Общее число случаев коронавируса в Германии составило 5 021 469 с начала пандемии.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 13:40
В Германии общее число случаев коронавируса превысило 5 млн

Общее число случаев коронавируса в Германии составило 5 021 469 с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на институт Роберта Коха, за последние сутки прирост составил 33,5 тыс. инфицированных.

В Германии в последние недели коронавирусная статистика растет ускоренными темпами. Ключевой семидневный показатель заболеваемости достиг за последние сутки 289 инфицированных на 100 тыс. населения, неделю назад он составлял 191, а месяц назад - 67. Власти вводят ограничения для тех, кто отказывается от вакцинации.

Председатель Бундестага Бербель Бас призвала отказаться от участия в крупных празднованиях, а и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер - унифицировать ограничения по всей стране. Вооруженные силы Германии, по данным журнала Der Spiegel, мобилизуют до конца года 12 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 5 milyonu ötüb

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