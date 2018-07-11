В Германии неонацистку приговорили к пожизненному заключению за убийство 8 турков

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Верховный суд Германии признал 43-летнюю Беату Чепе виновной в 10 убийствах и приговорил ее к пожизненному тюремному заключению, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Беата Чепе — единственный выживший член крайне правой группировки "Национально-социалистическое подполье", которая была организована в 1998 году тремя активистами и тайно существовала на протяжении 14 лет. Организация тайно существовала на протяжении 14 лет. На счету группировки, помимо убийств, несколько ограблений и теракты со взрывами. Б.Чепе задержали в 2011 году.

Суд над ней продолжался в течение шести лет. Женщину обвиняли в причастии к убийствам 10 людей, в основном мигрантов, в период с 2000 до 2007 года. 8 из 10 жертв оказались мужчинами турецкого происхождения, один был греком, а последней жертвой стала сотрудница полиции.

Судья вынес максимально строгое наказание в связи с "исключительной жестокостью преступления".