Захватчик банка в Германии освободил заложника и скрылся - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Захваченное здание банка покинула одна заложница, сообщает Report со ссылкой на DW.

Кроме того в местной полиции заявили о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к захвату банка Sparkasse в Дуйсбурге.

Как сообщается, захвативший банк неизвестный мужчина, освободив одного заложника, сбежал. Второй заложник не пострадал, сотрудники полиции обнаружили его связанным в хранилище.

*** 14:01

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина захватил заложников после нападения на банк в немецком Дуйсбурге.

Как сообщает сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.

Сообщается, что два человека, которых удерживает преступник, - сотрудники банка.

Другие подробности инцидента пока неизвестны.