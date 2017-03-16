Захватчик банка в Германии освободил заложника и скрылся - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Захваченное здание банка покинула одна заложница, сообщает Report со ссылкой на DW.
Кроме того в местной полиции заявили о задержании двух человек, подозреваемых в причастности к захвату банка Sparkasse в Дуйсбурге.
Как сообщается, захвативший банк неизвестный мужчина, освободив одного заложника, сбежал. Второй заложник не пострадал, сотрудники полиции обнаружили его связанным в хранилище.
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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина захватил заложников после нападения на банк в немецком Дуйсбурге.
Как сообщает сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в местной полиции.
Сообщается, что два человека, которых удерживает преступник, - сотрудники банка.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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