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    В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на его территорию. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в федеральной полиции Германии.

    Мужчина, управлявший машиной, задержан.

    Терминалы аэропорта по-прежнему открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, неизвестно.

    В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае.

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