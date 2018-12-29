В Германии неизвестный попытался проникнуть на территорию аэропорта на автомобиле

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Аэропорт Ганновера приостановил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими номерами попытался проехать на его территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу в федеральной полиции Германии.

Мужчина, управлявший машиной, задержан.

Терминалы аэропорта по-прежнему открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, неизвестно.

В полиции пока не могут сказать, идет ли речь о целенаправленной атаке или о несчастном случае.