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В ФРГ при нападении мужчины с топором пострадали четыре человека

В ФРГ при нападении мужчины с топором пострадали четыре человека Неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, пострадал один человек, злоумышленник задержан.
Другие страны
3 июля 2025 г. 18:26
В ФРГ при нападении мужчины с топором пострадали четыре человека

При нападении мужчины с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии пострадали как минимум четыре человека. Злоумышленник задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные привела на своем сайте земельная полиция.

Инцидент произошел в четверг около 13:55 по местному времени (15:55 по Баку) в поезде, следовавшем в Вену, на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг. Из-за инцидента поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен.

"Полицейские задержали преступника", - отметили в правоохранительных органах Баварии. Сейчас отрезок железной дороги закрыт для движения поездов. На месте находятся полиция и спасательные службы, а также сотрудники концерна Deutsche Bahn.

17:54

Неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, пострадал один человек, злоумышленник задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Focus Online.

Инцидент произошел в четверг в середине дня на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг.

Поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен. Другие детали пока не приводятся.

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