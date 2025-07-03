В ФРГ при нападении мужчины с топором пострадали четыре человека

Неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, пострадал один человек, злоумышленник задержан.

При нападении мужчины с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии пострадали как минимум четыре человека. Злоумышленник задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие уточненные данные привела на своем сайте земельная полиция.

Инцидент произошел в четверг около 13:55 по местному времени (15:55 по Баку) в поезде, следовавшем в Вену, на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг. Из-за инцидента поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен.

"Полицейские задержали преступника", - отметили в правоохранительных органах Баварии. Сейчас отрезок железной дороги закрыт для движения поездов. На месте находятся полиция и спасательные службы, а также сотрудники концерна Deutsche Bahn.

17:54

Неизвестный мужчина напал с топором на пассажиров скоростного поезда ICE в Баварии, пострадал один человек, злоумышленник задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Focus Online.

Инцидент произошел в четверг в середине дня на отрезке между городами Штраубинг и Платтлинг.

Поезд был экстренно остановлен в населенном пункте Штраскирхен. Другие детали пока не приводятся.