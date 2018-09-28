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    В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина напал на людей на площади города Равенсбург в Германии, в итоге пострадали три человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города Констанц, расположенного в той же федеральной земле.

    "На площади Marienplatz в Равенсбурге проходит полицейская операция. Преступник ранил ножом трех человек. Нападавший был задержан", - сообщили полицейские в своем Twitter. 

    Отмечается, что пострадавшие получили тяжелые ранения.

    Как уточняет газета Schwäbische Zeitung, неизвестный без предупреждения набросился на людей с кухонным ножом. Правоохранители оцепили место происшествия и все еще остаются на площади, чтобы опросить свидетелей. Медики оказывают помощь пострадавшим. Мотив нападавшего пока неясен.

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