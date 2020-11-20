В Германии неизвестный напал на людей с холодным оружием

Несколько человек получили ранения при атаке с холодным оружием в германском городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия

Несколько человек получили ранения при атаке с холодным оружием в германском городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как передает Report, об этом сообщает газета WAZ.

"Мужчина в Оберхаузен ранил холодным оружием несколько человек, раненым требуется интенсивное лечение", - пишет газета.

По данным WAZ, подозреваемый задержан. Точное число пострадавших полиция не называет, ссылаясь на то, что расследование инцидента продолжается.

Кроме того, пока не известно, о каком конкретно "колющем" оружии идет речь. Полиция Оберхаузена запросила помощь с "подкреплением" у коллег из Эссена.