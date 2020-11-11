В Германии неизвестные украли более 6 млн евро из здания таможни

Трое неизвестных украли около 6,5 млн евро из здания главного таможенного управления в городе Эммерих (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в Германии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал N-tv.
По его данным, налет произошел 1 ноября.
Ведется расследование. В полиции отметили, что нападение было хорошо спланировано и выполнено профессионально: злоумышленники при помощи буровой установки проникли в подвал здания таможни и добрались до сейфа, где находились деньги.