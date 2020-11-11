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В Германии неизвестные украли более 6 млн евро из здания таможни

В Германии неизвестные украли более 6 млн евро из здания таможни Трое неизвестных украли около €6,5 млн из здания главного таможенного управления в городе Эммерих (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).
Другие страны
11 ноября 2020 г. 17:16
В Германии неизвестные украли более 6 млн евро из здания таможни

Трое неизвестных украли около 6,5 млн евро из здания главного таможенного управления в городе Эммерих (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал N-tv.

По его данным, налет произошел 1 ноября.

Ведется расследование. В полиции отметили, что нападение было хорошо спланировано и выполнено профессионально: злоумышленники при помощи буровой установки проникли в подвал здания таможни и добрались до сейфа, где находились деньги.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada gömrük idarəsinin binasından 6 milyon avrodan çox pul oğurlanıb

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