В Германии неизвестные украли более 6 млн евро из здания таможни

Трое неизвестных украли около €6,5 млн из здания главного таможенного управления в городе Эммерих (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

Трое неизвестных украли около 6,5 млн евро из здания главного таможенного управления в городе Эммерих (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал N-tv.

По его данным, налет произошел 1 ноября.

Ведется расследование. В полиции отметили, что нападение было хорошо спланировано и выполнено профессионально: злоумышленники при помощи буровой установки проникли в подвал здания таможни и добрались до сейфа, где находились деньги.