В Германии неизвестные распылили газ в метро, пострадало 15 человек

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник, 3 декабря, неизвестные применили газ в метрополитене города Кёльн. Об инциденте сообщает Der Spiegel, передает Report.
Отмечается, что в результате происшествия пострадало 15 человек. В настоящий момент полиция изучает данные камер видеонаблюдения и работает со свидетелями. Мотив поступка злоумышленников, розысками которых занимаются правоохранители, пока также неизвестен.
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