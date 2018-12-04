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    В Германии неизвестные распылили газ в метро, пострадало 15 человек

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник, 3 декабря, неизвестные применили газ в метрополитене города Кёльн. Об инциденте сообщает Der Spiegel, передает Report. 

    Отмечается, что в результате происшествия пострадало 15 человек. В настоящий момент полиция изучает данные камер видеонаблюдения и работает со свидетелями. Мотив поступка злоумышленников, розысками которых занимаются правоохранители, пока также неизвестен.

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