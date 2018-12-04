В Германии неизвестные распылили газ в метро, пострадало 15 человек

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник, 3 декабря, неизвестные применили газ в метрополитене города Кёльн. Об инциденте сообщает Der Spiegel, передает Report.

Отмечается, что в результате происшествия пострадало 15 человек. В настоящий момент полиция изучает данные камер видеонаблюдения и работает со свидетелями. Мотив поступка злоумышленников, розысками которых занимаются правоохранители, пока также неизвестен.