В Германии неизвестные напали на здание генконсульства Польши

Неизвестные совершили в субботу нападение на здание генконсульства Польши в Гамбурге (Германия), облив фасад краской.

Неизвестные совершили в субботу нападение на здание генконсульства Польши в Гамбурге (Германия), облив фасад краской.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете местной полиции, опубликованном в воскресенье.

"Вчера рано утром генеральное консульство Республики Польша подверглось актам вандализма по политическим мотивам", - сообщила полиция. Служба безопасности начала проверку по факту случившегося.

В результате нападения в здании разбиты несколько стекол, неизвестные забросали фасад стеклянными банками с краской. Свидетели сообщили, что на прилегающей к консульству улице были сожжены две автомобильные покрышки.

Полиция не сумела задержать причастных по горячим следам. Вскоре после инцидента в интернете появился анонимный пост с признанием в причастности к акту вандализма.

Полиция продолжает поиски злоумышленников.